«Утверждение чуда»: пастор из села на юге Карелии поздравил верующих с Рождеством (ВИДЕО)

В сети опубликовано рождественское поздравление пастора Евангелическо-лютеранского прихода села Видлица.

В паблике Евангелическо-лютеранского прихода села Видлица появилось видео с поздравлением пастора Игоря Покормяхо с Рождеством, которое по Григорианскому календарю отмечают в ночь на 25 декабря.



«Многие говорят, что Рождество, это время чудес. И я думаю, что они во многом правы, но для меня это всегда, скорее даже не время, а утверждение чуда. Потому что самое главное чудо, оно произошло две тысячи лет назад, когда Бог стал человеком», - отметил в поздравлении пастор.



Ранее верующих, которые отмечают Рождество Христово по Григорианскому календарю поздравил глава Карелии Артур Парфенчиков.