Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год

Первые экзамены для выпускников школ в этом году начнутся 1 июня.
Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2026 год, основной период в этом году начнется 1 июня. Соответствующий совместный приказ ведомств опубликован на интернет-портале правовой информации.
Начнется экзаменационная пора 1 июня. Выпускники будут сдавать историю, литературу и химию (1 июня), 4 июня — русский язык, 8 июня — ЕГЭ по математике. 11 июня экзамен будут сдавать те, кто выбрал обществознание и физику, 15 июня — биологию, географию и иностранные языки (письменная часть). 18 и 19 июня планируется устная часть экзамена по иностранному языку, а также информатика.
— В расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам с 22 по 25 июня, а 8 и 9 июля выпускники 2025 года будут иметь возможность пересдать один из предметов, — уточнили в ведомстве.
Осовной период сдачи ОГЭ у девятиклассников начнется 2 июня. Они будут сдавать математику. 6 июня — информатику и иностранные языки, 9 июня — русский язык, 5, 16 и 19 июня — все предметы, за исключением русского языка и математики.
29 июня запланирован резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — для сдачи экзамена по русскому языку, 3 и 6 июля — для сдачи экзамена по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.
Напомним, в предыдущие годы ЕГЭ традиционно стартовал для большинства выпускников в конце мая, и экзамены пересекались со школьным праздником последнего звонка, который обычно проводят 25–26 мая. В начале октября на встрече Сергея Кравцова с учителями эта тема была озвучена. Педагог из Новосибирской области обратила внимание на то, что из-за близости праздничных и экзаменационных дат дети и педагоги не успевают прочувствовать праздник. Прозвучала просьба развести эти дни. И пожелание было учтено.