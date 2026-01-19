Выяснили, сколько баллов необходимо получить выпускнику для получения аттестата.
Более полумиллиона литров минеральной воды заказали россияне за новогодние каникулы
Создатели ресурса о топонимах Карелии стали лауреатами премии «Наследие»
В России могут разрешить оплачивать парковку после её использования
Тело предположительно российского пловца Свечникова нашли у берегов Турции
Утверждены минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год
Найдены самый дешёвый и самый дорогой лоты на торгах от приставов в Карелии
Подросток погиб на выставке военной техники в Якутске
В «Талоярви» начались продажи квартир в доме с самыми шикарными видами на Онежское озеро
Карельский Роспотребнадзор назвал одну из самых полезных привычек для здоровья
Крупнейший в 21-м веке выброс радиации произошел в околоземном пространстве
Ученые предупредили о новом пике мощнейшей магнитной бури
Россияне в среднем съезжают от родителей в 21 год
В Петрозаводске за неделю выявили 325 нарушений в содержании многоквартирных домов
Законопроект о доплате республиканским спасателям и пожарным внесли в парламент Карелии
Назван средний размер пенсии в Карелии после индексации
Петрозаводчанин избил возлюбленную кочергой после спора о собачьем корме
Крупный производитель электроники прекращает выпуск смартфонов
Проблема с доставкой школьников из Берёзовки в Кондопогу не решена
Количество заболевших ОРВИ и гриппом вновь стало расти в Карелии
Житель севера Карелии зарезал знакомого и спрятал тело в сарае
69-летний пешеход попал под колеса машины в Петрозаводске
В России сняли ограничения по учету отпусков по уходу за ребенком в страховом стаже
Умер филолог, педагог и телеведущий Иосиф Гин
15-летняя девочка получила травмы при столкновении двух авто в Петрозаводске
В Карелии на треть выросло число аварий из-за выезда на встречку
Автомобиль и микроавтобус жестко столкнулись на севере Карелии
Два человека пострадали на ночном пожаре в десятиэтажном доме в Петрозаводске
Ушел из жизни модельер Валентино Гаравани
Пенсионерка из Карелии потеряла 190 тысяч рублей, зарабатывая на «лайках»
В поселке Ильинский простились с погибшим на СВО Дмитрием Кинниевым
Выплата почетным донорам в России выросла
В Костомукше простятся с погибшим на СВО Ильей Космачевым
К Земле прилетел аномальный поток плазмы
Россиянам предложили определить, какое стихотворение написал ИИ
Команда гимнасток из Петрозаводска завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях в Уфе
На Кукковке двое суток нет тепла в квартирах после аварии на теплосети
В Карелии в 2026 году приостановили 92 разрешения такси из-за отсутствия страховки ОСГОП
Девочки из Петрозаводска взяли «серебро» на региональных соревнованиях по футзалу
Врач назвал безопасную норму чая в день
В России хотят запретить сувенирные деньги и обновить старые банкноты
Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня
В России хотят лишать прав за нелегальный тюнинг фар и выхлопных систем
Футболист Алексей Смертин пробежал марафон 50 км в минус 42 в Оймяконе
В Карелии стартовала неделя информирования о Детском телефоне доверия
Земля подверглась воздействию мощнейшего за десятилетие потока радиационных частиц
Ремонт моста к онежским петроглифам выполнен наполовину
Банки начали массово блокировать карты и счета россиян
Экс-кандидат в мэры Петрозаводска рассказала о своем выгорании от работы в секс-шопе
«Срезают лазером сосули»: проверили, насколько опасно ходить по тротуарам в центре Петрозаводска
Диспансеризация 2026: какие исследования добавлены в обязательный список
Предприятие «Прорыв» завершит строительство производственного здания в Петрозаводске в 2026 году
Стало известно, кто сбил 11-летнюю девочку на Кукковке в Петрозаводске
Представители Полины Лурье получили ключи от квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках
В Карелии очистили более 12 тысяч километров железнодорожных путей
Тепло и горячая вода вернулись не ко всем жителям Кукковки
Новые правила вступили в силу для пассажиров поездов в 2026 году
Во вторник в Карелии обещают снег и до -7°С
Доходы в бюджете Петрозаводска впервые превысили 14 млрд рублей
Освященную воду можно набрать возле трех храмов в Петрозаводске
Тотальный диктант в Петрозаводске пройдет 18 апреля 2026 года
Парфенчиков: в Петрозаводске при поддержке правительства инвесторы реализуют более 80 проектов с созданием 11 тысяч рабочих мест
Автомобиль «Жигули» с подростками улетел в сугроб после дрифта на кольце
Названа одна из причин возможного уменьшения будущей пенсии
Верховный суд Карелии оставил под арестом экс-депутата Владимира Кванина по делу «Автоспецтранса»
Скончался бывший председатель исполкома Медвежьегорского района
Шандалович отметил рост инвестиционной привлекательности Петрозаводска
Общемировое состояние богатейших людей планеты достигло исторического максимума
В Карелии на Онежском озере пропал рыбак
11-летняя девочка пострадала под колёсами авто в Петрозаводске
В Жилнадзоре Карелии напомнили, какие организации отвечают за уборку снега и наледи
Экс-глава Медвежьегорского района стал судьей первой категории по самбо
Карелия в минувшем году полностью освоила 6 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Экологическая безопасность — на постоянном контроле: ЦЕМЕНТУМ подводит итоги года по замерам на карьере «Шокшинский кварцит»
Депутат назвал причины попадания Карелии в аутсайдеры рейтинга по преступности
В Петрозаводске рассказали, что восьмая часть всех жителей города - самозанятые
Конкурс снеговиков пройдет в день закрытия фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске
Препарат «Эводин» для диабетиков привезли в Карелию
Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений России для трёхдневного отдыха в январе
В Сыктывкаре взрыв светошумовой гранаты в центре подготовки МВД унес жизнь девушки-курсантки
На Земле во вторник ожидаются очень сильные магнитные бури
Общественная палата России предлагает продлить работу детсадов
Выведенные из строя самолеты вернут на маршруты российских авиакомпаний
Артур Парфенчиков провел рабочую встречу с новым директором Онежского судостроительно-судоремонтного завода
Детский омбудсмен Карелии рассказал о главной ошибке взрослых в экстренных ситуациях
Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой вступает в силу 27 января
В Карелии поймали рыбу гигантских размеров
Мошенники притворяются техподдержкой портала «Госуслуги»
В Петрозаводске задержали серийного вора
Электронный посадочный талон станет официальным документом для посадки на самолет
На Ключевой решали, кто ответит за снег у тренажёров и как вывезти сугробы от машин
Автомобиль сбил электровелосипедиста в центре Петрозаводска
17-летний подросток пострадал в ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске
Два человека погибли в столкновении иномарки и «КамАЗа» на трассе «Кола»
Подача тепла на Кукковке в Петрозаводске восстановлена
Ушёл из жизни режиссёр мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс
Жительница Пудожа перешла по ссылке и лишилась денег
Карелия снова стала регионом с самым высоким уровнем преступности в России
Салон красоты горел в Карелии ночью
В Карелии на онкоучёте состоит более 22 тысяч пациентов
На набережной Петрозаводска начали готовить снег для «Гипербореи»
Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
Символом 2026 года по версии Союза охраны птиц России стала чомга
Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня
Администрация города отказывается брать на баланс дорогу на Муезерской
Новые правила для авиаперевозчиков вступают в силу в России с 1 марта
