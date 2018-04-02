Коммунальщики предупреждают петрозаводчан о фальшивых извещениях

В почтовых ящиках жителей Петрозаводска вновь стали появляться фальшивые "повторные извещения" о предварительной записи на метрологическую поверку водосчетчиков.

Под извещением подписалась некая "Единая городская служба по учету водоснабжения". С помощью этих псевдоизвещений мошенники пытаются ввести потребителей в заблуждение и навязать свою услугу. Напоминаем, проводить поверку водосчетчиков могут только работники АО "ПКС – Водоканал" совместно с представителями Службы стандартизации.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу поверки приборов учета воды, обязательно звоните в Центр единого обслуживания по телефону: 56-04-31. Здесь вы можете уточнить любую информацию по этому вопросу.

Уважаемые петрозаводчане! Будьте бдительны! Напоминаем вам, что о приближающемся сроке поверки счетчика вас может уведомить в квитанциях только КРЦ.