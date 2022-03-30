Увеличен максимальный размер валютных переводов за границу для физлиц

Банк России установил новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан.

Об этом сообщили «Российской газете» в пресс-службе Центробанка.

В начале марта ЦБ ограничил переводы за рубеж физлицами другим людям, в том числе родственникам, суммой в 5 тыс. долларов в месяц. Теперь физлица имеют право перевести за пределы России со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более 10 тыс. долларов (или эквивалент в другой валюте). Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, можно перевести в месяц до 5 тыс. долларов.

«Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам», — уточнили в ЦБ.

Переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физлиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, приостановлены на полгода. Те же ограничения действуют и в отношении юрлиц.