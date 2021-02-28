Увеличено количество госуслуг, которые можно получить без прописки

Правительство России расширило перечень государственных услуг, которые можно получить без регистрации по месту жительства.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

К числу таких услуг отнесены выдача справок об инвалидности и выписок из государственной информационной системы социального обеспечения, обращение в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подача заявления на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.

Какие еще услуги тепеь можно получить без прописки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".