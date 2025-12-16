Увеличены минимальные баллы ЕГЭ для поступления на 2026/27 учебный год

Минобрнауки официально утвердило минимальные баллы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) для поступления в вузы на 2026/27 учебный год. Порог прохождения стал выше, чем в прошлом году.
Согласно приказу, минимальные баллы установлены для всех общеобразовательных предметов, по которым проводится прием на обучение, в том числе на целевое, в организациях, находящихся в ведении Минобрнауки России. Эти показатели являются обязательными для зачисления — результат ниже порога не дает права на поступление.
Наибольшие изменения коснулись информатики (в прошлом году было 44), физики (было 39), истории (было 36), иностранного языка (было 30), химии (было 39) и биологии (было 39). Пороговые значения для профильной математики, русского языка, литературы, обществознания остались прежними.
Новые установленные минимальные баллы:
Русский язык — 40;
Математика профильного уровня — 40;
Физика — 41;
Обществознание — 45;
История — 40;
Информатика — 46;
Иностранный язык — 40;
Литература — 40;
Биология — 40;
География — 40;
Химия — 40.
Ранее мы сообщали, что утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год.