Режим ЧС из-за наводнения введен еще на одной административной территории Карелии

Режим чрезвычайной ситуации введен с 3 сентября на территории Ладвинского поселения в Прионежском районе Карелии.

Об этом сообщил глава районной администрации Григорий Шемет.

По его словам, необходимость введения режима ЧС связана с подтоплениями и размытием дороги из-за разлива реки.

Ранее очевидцы сообщили о том, как в этом районе лесовоз обрушился в реку с залитого водой моста.

Режим ЧС 2 сентября был введен в границах Деревянкского, Деревянского и Нововилговского сельских поселений.

Как сообщалось ранее, из-за проливных дождей, начавшихся 31 августа, в Прионежском районе подтопило несколько участков дорог. По официальным данным, за два дня выпал месячный объем осадков.