Увеличился размер ежемесячных выплат из материнского капитала в Карелии

Увеличение прожиточного минимума в Карелии повлияло на размер ежемесячных выплат из средств материнского капитала.

Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу с 1 апреля.

Об этом сообщили в Отделении ПФР по Республике Карелия.

«Размер ежемесячной выплаты напрямую зависит от размера прожиточного минимума, установленного правительством региона. Поскольку в Карелии с 2022 года прожиточный минимум был увеличен, то и размер ежемесячной выплаты вырос: если в 2021 году он составлял 13713 рублей, то с 1 января 2022 года — 14651 рублей», — пояснили в ОПФР.

Отделение приступило к перерасчету ежемесячных выплат. Тем семьям, которые получили деньги в первом квартале, доплата до размера прожиточного минимума была перечислена 7 апреля. Остальные семьи получат доплату до 26 апреля.

Отделение ПФР по Республике Карелия рассылает всем получателям смс-сообщения с разъяснениями о размере перечисленных средств.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала может быть назначена семьям, в которых второй ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. Такое право имеют семьи, чей доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В Карелии в 2022 году эта сумма составляет 32926 рублей на одного члена семьи.