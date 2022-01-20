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Увеличился размер выплат, которые ежемесячно, могут получать жители Карелии за счет маткапитала

Новости. Общество
14:39, 21 Января 2022
фото: © byswat/Shutterstock/FOTODOM

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В Карелии с 1 января размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала вырос до 14651 рубля.

В прошлом году эта сумма составляла 13713 рублей.

Как пояснили в карельском отделении Пенсионного фонда, на увеличение выплат могут рассчитывать семьи, которые подадут заявления в 2022 году.

Право на получение выплаты имеют семьи, где второй ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Карелии эта сумма составляет 32926 рубля.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также в любой клиентской службе ПФР по предварительной записи или в МФЦ.

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