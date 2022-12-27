Увеличить число работников собирается каждая пятая торговая компания Карелии

Опрос руководителей торговых организаций Карелии показал, что многие из них строят оптимистичные прогнозы на 2023 год.

Результаты исследования опубликовал Карелиястат.

Каждая пятая компания собирается в первом квартале 2023 года увеличить количество сотрудников и объем продаж. Рост прибыли прогнозирует 25% организаций.

Вместе с тем, каждая четвертая торговая фирма прогнозирует сокращение прибыли и оборота.