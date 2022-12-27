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Увеличить число работников собирается каждая пятая торговая компания Карелии

Новости. Общество
09:57, 28 Декабря 2022
фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

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Опрос руководителей торговых организаций Карелии показал, что многие из них строят оптимистичные прогнозы на 2023 год.

Результаты исследования опубликовал Карелиястат.

Каждая пятая компания собирается в первом квартале 2023 года увеличить количество сотрудников и объем продаж. Рост прибыли прогнозирует 25% организаций.

Вместе с тем, каждая четвертая торговая фирма прогнозирует сокращение прибыли и оборота.

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