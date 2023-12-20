«Увидели людей, стоящих на балконах», — спасатели рассказали о тушении пожара в Петрозаводске

Из здания бывшего общежития на улице Судостроительная вывели более трех десятков человек.

Спасатели Петрозаводска рассказали о тушении пожара в девятиэтажном здании бывшего общежития по адресу: улица Судостроительная, 28. Там вчера, 20 декабря, в 17.46 загорелась квартира на третьем этаже. Пожару была присвоена повышенная категория сложности — пожар «1БИС».

«Когда мы прибыли к месту вызова, увидели людей, стоящих на балконах с третьего по шестой этаж, из окон шел дым. В поведении людей присутствовала паника. Не мешкая, провели боевое развертывание и ушли на разведку пожара, в ходе которой было установлено, что пожар произошел в квартире на восемь комнат, расположенной на третьем этаже. Включившись в аппараты, в горящей квартире вместе с Русланом Фатыховым стали проверять комнаты на наличие людей, а в это время Даниил Тарасов приступил к ликвидации огня, подав ствол на защиту путей эвакуации. Здесь мне хочется отметить водителя нашей автоцистерны Николая Задвернюка, который за короткое время уже обеспечил подачу воды в линию», — рассказал командир первого отделения пожарного расчета ПСЧ-1 Сергей Петров.

Начальник караула Максим Березин рассказал о сотрудниках ПСЧ-1: Андрее Шунове, Антоне Медведеве, Артеме Трифонове, Михаиле Макарове, Сергее поташеве, Александре Кефере, Евгении Качалкине, которые искали людей в задымленных комнатах и организовали массовую эвакуацию жильцов из общежития.

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, вчера вечером, 20 декабря, пожар произошел в здании бывшего общежития на улице Судостроительная. Пожарные спасли 8 человек, в том числе двоих детей. Одной женщине понадобилась помощь медиков.