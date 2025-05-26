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Увидеть цветение яблонь приглашают в Ботанический сад Петрозаводска

Новости. Общество
13:45, 04 Июня 2025
фото: Ботанический сад ПетрГУ / VK

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Там пройдет уже ставший традиционным праздник "Яблоневый цвет".

Организаторы подготовили большую концертную программу.

Для участников выступят музыкальные коллективы города, представляющие разные направления - немецкие, цыганские, индийские, восточные и карельские танцы, ирландскую музыку. 

Также пройдут мастер-классы, экскурсии по саду. Все желающие смогут принять участие в книжном фримаркете. Он стал хорошей традицией на празднике "Яблоневый цвет".

"Книги, которые по разным причинам вам уже не пригодятся, можно привезти в Ботанический сад и передать на кассу. Принимаем книги все оставшиеся дни до праздника и 7 июня", - рассказали организаторы.

Можно будет обменяться книгами, «осевшими» в домашних библиотеках, и найти что-то интересное для себя.

Праздник пройдет в Ботаническом саду 7 июня с 12 до 16:00. 

Как рассказали в саду 8 мая обработаны территории всех экспозиций, база практик студентов, смотровая площадка урочища "Чертов стул", дороги на входной части природной территории сада. Однако, обработка не может гарантировать полную стерильность, т.к.вокруг лес, разными путями клещи могут попадать на обработанные территории. Организаторы праздника просят соблюдать индивидуальные способы защиты - закрытую светлую одежду, регулярный самоосмотр, обработку спреем от клещей, выбирать для прогулки открытые участки, дорожки, территории со скошенной травой. 

Как мы писали ранее, женщина после прогулки по саду обнаружила на себе вредителя. 

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