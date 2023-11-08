Увлекшись, житель Карелии наломал дров на уголовное дело

Житель Калевальского района увлекся рубкой сухостоя и повалил живые деревья.

В полицию Калевальского района поступило заявление от работников Ухтинского лесничества. При обходе они выявили факты незаконной рубки нескольких сосен и елей, среди которых были не только сухостойные деревья. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду, составила более 67 тысяч рублей, что является крупным размером.

Участковый полиции установил личность подозреваемого. К преступлению оказался причастен 49-летний местный житель, который полностью признал свою вину. Мужчина рассказал, что по просьбе родственницы заготавливал дрова. Увлеченный работой, он нарушил границы выделенного участка и вырубил сухостой, который не был помечен. При валке поломались и живые деревья. Срубленную древесину калевалец использовал на дрова и в хозяйственных целях.

По факту незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Жителю Калевальского района грозят штраф, принудительные работы или до четырех лет лишения свободы.