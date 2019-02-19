Уволен врач БСМП Петрозаводска, отпустивший ночью на улицу блокадника

Сотрудника БСМП Петрозаводска, который ночью отпустил домой 81-летнего блокадника из Суоярви, уволили по решению врачебной комиссии.

"Состоялось заседание врачебной комиссии. В действиях врача найдены нестыковки, он уволен", - цитирует ТАСС сотрудника администрации больницы. По его словам, беспомощного человека нельзя было оставлять без присмотра. Уволенный сотрудник был молодым специалистом и работал три месяца.

Ранее петрозаводчанка сообщила, что ее 81-летнего отца-блокадника, которого привезли на "скорой" из Суоярви для госпитализации с подозрением на пневмонию, отказались принимать в БСМП и выпроводили ночью на улицу.

Замершего и с высокой температурой родственника обнаружили охранники недалеко от территории БСМП, после чего полиция отвезла домой к дочери.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Об этом стало известно руководству БСМП, которое инициировало внутреннюю проверку в учреждении.