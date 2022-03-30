Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)

В рамках Пасхального фестиваля Валерий Гергиев с артистами Мариинского театра даст концерт в районном доме культуры Беломорска.

Как сообщает журналист «Столицы на Онего» с места событий, сегодня в районном доме культуры Беломорска аншлаг: в гости приехал Валерий Гергиев с артистами Мариинского театра, который даст концерт в рамках Пасхального фестиваля.

«Гергиева Беломорск встретил песнями. Хор устроил выступление прямо в холле дома культуры», — сообщает корреспондент.

Дирижер сегодня утром приехал в Беломорск из Мурманска, а вечером Валерий Гергиев с Симфоническим оркестром Мариинского театра выступит в Музыкальном театре в Петрозаводске.

Напомним, Валерий Гергиев является бессменным руководителем Московского Пасхального фестиваля. В этом году Московский Пасхальный фестиваль проходит с 18 апреля по 9 мая и включает в себя выступления всемирно известных солистов и ярчайших музыкальных коллективов. Ежегодно специальный чартерный поезд Московского Пасхального фестиваля доставляет коллектив в самые отдаленные города нашей страны. С 2003 года фестиваль имеет статус Всероссийского. Концерты проводятся на центральных концертных площадках Москвы и регионов России.

Ранее сообщалось, что Мюнхенский филармонический оркестр уволил российского дирижера Валерия Гергиева, которого ранее просили занять четкую позицию относительно спецоперации РФ на Украине.