Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев приедет в Петрозаводск

Московский Пасхальный фестиваль, бессменным руководителем которого является знаменитый дирижер Валерий Гергиев, пройдет в Музыкальном театре Карелии.

В этом году Московский Пасхальный фестиваль проходит с 18 апреля по 9 мая и включает в себя выступления всемирно известных солистов и ярчайших музыкальных коллективов. Ежегодно специальный чартерный поезд Московского Пасхального фестиваля доставляет коллектив в самые отдаленные города нашей страны. С 2003 года фестиваль имеет статус Всероссийского. Концерты проводятся на центральных концертных площадках Москвы и регионов России.

За годы своего проведения Московский Пасхальный фестиваль из музыкального праздника превратился в один из культурных символов общенационального значения. Крупнейший музыкальный форум России ежегодно собирает десятки тысяч слушателей. Открытый самому широкому кругу гостей, Фестиваль включает в свои программы как шедевры классики, так и редко звучащие произведения в исполнении лучших мастеров современности.

Так, 22 апреля Московский Пасхальный фестиваль принимает на своей сцене Музыкальный театр Карелии. Публику ожидает встреча с симфоническим оркестром Мариинского театра. Дирижер – основатель и художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев. Программа концерта будет объявлена дополнительно. Продажа билетов открыта в кассе и на сайте Музыкального театра.

Напомним, Мюнхенский филармонический оркестр уволил российского дирижера Валерия Гергиева, которого ранее просили занять четкую позицию относительно спецоперации РФ на Украине.