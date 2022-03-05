Уволенный работник школы искусств в Карелии добился восстановления в должности через суд

После судебного решения директор школы немедленно взял уволенного сотрудника обратно, сообщили в УФССП.
Суд в Карелии постановил восстановить в должности ранее уволенного работника Специализированной школы искусств. Исполнительный документ поступил в Межрайонное управление судебных приставов.
Пристав-исполнитель вручил директору школы постановление о немедленном восстановлении уволенного сотрудника на работе, а также предупредил об уголовной ответственности. Руководитель бюджетного учреждения не стал искушать судьбу и быстро принял работника обратно.
Ранее житель Кондопожского района, осознав, что его могут не выпустить за границу, поспешил выплатить огромный долг.
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