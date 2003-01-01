РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
Вахта памяти прошла в Лоухском районе
22 сентября, 09:00 Статьи
Лекции про лес
Лесозаготовка и лесовосстановление: какие задачи стоят перед арендаторами леса сегодня
19 сентября, 18:00 Статьи
Личное мнение
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
19 сентября, 16:00 Статьи
Новости

В Карелии из-за шквалистого ветра без света остались крупные поселки

15:30

Мужчина скончался в алкомаркете Петрозаводска

15:20

Нехватка кадров в петрозаводском доме-интернате для ветеранов сохраняется

15:00

В Петрозаводске презентовали экскурсионный маршрут нового формата

14:35

В правительстве Карелии готовы компенсировать затраты предпринимателей на электрозаправки

14:10

Электронные повестки будут рассылать в ходе осеннего призыва

13:40

На Сямозере спасли унесённого течением рыбака из Белоруссии

13:20

Уволенный с поста директора института леса КарНЦ РАН Александр Крышень намерен обратиться в суд

12:55

Старое здание ФАПа в Приладожье привели в порядок

12:35

Экс-глава Медвежьегорского психоневрологического интерната пойдет под суд за присвоение денег умерших постояльцев

12:20

Не сдавшие экзамены девятиклассники смогут получить профессию бесплатно

12:00

На трассе «Кола» в Карелии сбили очередного лося

11:30

В лесном озере в Карелии нашли уникальную лодку-долбленку

11:15

Компания «КСМ» приняла участие в проекте ранней профориентации дошкольников в Суоярви

11:05

На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска

10:50

Стоимость тоннеля под железной дорогой в Петрозаводске за год выросла на миллиард рублей

10:22

Мошенники обманули петрозаводчанина с помощью нейросетей

10:00

В Прионежском районе в лесу заблудился пенсионер

09:40

Два карельских города вошли в ТОП самых популярных направлений для отдыха на водоемах осенью

09:30

Гости музея в Карелии узнали в экспонате необычную прялку своей бабушки

09:15

В Лоухском районе благоустроили памятный мемориал

09:00

В Госдуме предложили ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

08:40

В Петрозаводске рядом с жилым домом загорелся электрический шкаф

08:20

В Петрозаводске массово проверяют водителей такси

08:00

В России предложили учредить День государственности

07:40

В Петрозаводске на Первомайском проспекте изменится режим работы светофора

07:20

На окраине Петрозаводска полыхал пожар

07:00

Пожарный из Карелии покорил две вершины Кавказа

06:40

Россия вошла в тройку стран с самой большой разницей в зарплатах мужчин и женщин

00:10

МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение о непогоде

19:00

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

18:30

Дождь и ветер: прогноз погоды на 22 сентября

18:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

17:30

В двух карельских поселках произошли пожары

16:30

В Карелии от управления отстранили более 800 пьяных водителей

15:30

Стало известно, почему в Петрозаводске оцепили часть набережной

14:30

Петрозаводчанин дважды обокрал магазины косметики

14:00

В Карелии впервые провели сложную операцию и сохранили пациенту почку

13:00

В Карелии на следующей неделе ожидаются первые заморозки

12:00

Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет

11:30

Молодая пара из Москвы зарегистрировала брак в Карелии

11:00

Школьники из Карелии участвуют в первом Юношеском фестивале стран БРИКС

10:30

На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот

10:00

Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора

09:30

Спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо

09:00

В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

08:00

Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

00:10
Уволенный с поста директора института леса КарНЦ РАН Александр Крышень намерен обратиться в суд
Сегодня 12:55 Наука
Поделиться

Экс-директор института леса КарНЦ РАН Александр Крышень прокомментировал свое увольнение и рассказал о планах.

фото: © КарНЦ РАН

«Увольнение проведено с нарушением процедуры», — утверждает ученый Александр Крышень. Напомним, на минувшей неделе стало известно, что его кандидатуру не согласовали на пост Генерального директора КарНЦ РАН в Москве, а также уволили с должности директора Института леса, которую он занимал 12 лет с 2013 года. 

В соцсетях Александр Крышень прокомментировал решение московской комиссии. Ученый сообщил, что не удивлен.

— Хочу сказать, что мое увольнение споланировано давно. Решение об увольнении ожидаемо, потому как такие варианты уже были. Я осознанно пошел на выборы. Не хотел, но не мог отказаться — надо было что-то делать, чтобы прекратить унижение сотрудников и целых институтов. Готов ли к таким испытаниям? Нет, конечно. Ожидал ли? Конечно, да. Но именно потому что ожидал, первая реакция была очень острой. Операция готовилась тайно, увольнение проведено с нарушением процедуры. Я, конечно, буду отстаивать свои права юридически. Уверен в успехе, потому что нарушения очевидны. И, самое главное, меня даже не уведомили о нарушении, которые лежит в основе увольнения, — написал Александр Крышень.

Он поблагодарил сотрудников научного центра за поддержку.

Напомним, на выборах гендиректора КарНЦ РАН, которые прошли 17 июня, 60% работников учреждения проголосовали именно за Александра Крышения. Ольга Бахмет, согласованная Минобрнауки, заняла второе место. Она уточнила, что выборы на должность руководителя центра многоступенчатые, кандидаты проходят многоуровневые проверки. На завершающем этапе проверка проходит по линии различных федеральных ведомств и служб. По результатам этого этапа кандидатура Александра Крышеня была отклонена. Также оказалось, что он не имеет права исполнять обязанности руководителя в организациях, подведомственных Минобрнауки России.

— Учредитель сделал свой выбор, и я обязуюсь достойно выполнять возложенные на меня обязанности Генерального директора центра. Проведенные в ходе конкурсной процедуры многочисленные встречи с коллективом Центра позволили мне лучше понять проблемы работников, надеюсь, и сотрудникам сопоставить свои планы с планами развития науки в стране и Карелии, — заявила Ольга Бахмет.

Она отметила, что центр ждут преобразования. В новой программе развития будут учтены все рациональные предложения, высказанные в ходе избирательной кампании, заверила руководитель центра. Однако, многих сотрудников не устраивает такой финал. Уважаемого ученого по сути, вопреки мнению большинства, не только не назначили на пост гендиректора, но и понизили в должности. В соцсетях ведется полемика, комментарии в поддержку пишут не только ученые, но и обычные горожане.

— Я к науке отношения не имею. Но имею чувство справедливости. Надеюсь, вы сможете отстоять то, что коллеги выбрали вас. Ну, а в целом, не удивлён. Такие теперь времена, нужны не достойные, а лояльные. Ещё раз удачи в суде, — написали пользователи.

Напомним, что сейчас Ольга Бахмет будет исполняющей обязанности гендиректора Карельского научного центра РАН. Как рассказали «Столице на Онего» в учреждении, «все решения по дальнейшим процедурам, связанным с должностью руководителя центра, и их срокам остаются в ведении учредителя — Министерства науки и высшего образования РФ. Информации по ним нет». Хотя известно, что должность генерального директора центра выборная. Процедура проводится раз в пять лет. 

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске презентовали экскурсионный маршрут нового формата
Сегодня, 14:35 Культура
В Карелии из-за шквалистого ветра без света остались крупные поселки
Сегодня, 15:30 Погода
На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска
Сегодня, 10:50 Общество
Стоимость тоннеля под железной дорогой в Петрозаводске за год выросла на миллиард рублей
Сегодня, 10:22 Благоустройство
Пить или не пить? Как Карелия стала лидером по потреблению алкоголя и что делать

Во всероссийский день трезвости карельские врачи рассказали о вреде алкоголя с первой капли.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение