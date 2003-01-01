Уволенный с поста директора института леса КарНЦ РАН Александр Крышень намерен обратиться в суд

Экс-директор института леса КарНЦ РАН Александр Крышень прокомментировал свое увольнение и рассказал о планах.

«Увольнение проведено с нарушением процедуры», — утверждает ученый Александр Крышень. Напомним, на минувшей неделе стало известно, что его кандидатуру не согласовали на пост Генерального директора КарНЦ РАН в Москве, а также уволили с должности директора Института леса, которую он занимал 12 лет с 2013 года.

В соцсетях Александр Крышень прокомментировал решение московской комиссии. Ученый сообщил, что не удивлен.

— Хочу сказать, что мое увольнение споланировано давно. Решение об увольнении ожидаемо, потому как такие варианты уже были. Я осознанно пошел на выборы. Не хотел, но не мог отказаться — надо было что-то делать, чтобы прекратить унижение сотрудников и целых институтов. Готов ли к таким испытаниям? Нет, конечно. Ожидал ли? Конечно, да. Но именно потому что ожидал, первая реакция была очень острой. Операция готовилась тайно, увольнение проведено с нарушением процедуры. Я, конечно, буду отстаивать свои права юридически. Уверен в успехе, потому что нарушения очевидны. И, самое главное, меня даже не уведомили о нарушении, которые лежит в основе увольнения, — написал Александр Крышень.

Он поблагодарил сотрудников научного центра за поддержку.

Напомним, на выборах гендиректора КарНЦ РАН, которые прошли 17 июня, 60% работников учреждения проголосовали именно за Александра Крышения. Ольга Бахмет, согласованная Минобрнауки, заняла второе место. Она уточнила, что выборы на должность руководителя центра многоступенчатые, кандидаты проходят многоуровневые проверки. На завершающем этапе проверка проходит по линии различных федеральных ведомств и служб. По результатам этого этапа кандидатура Александра Крышеня была отклонена. Также оказалось, что он не имеет права исполнять обязанности руководителя в организациях, подведомственных Минобрнауки России.

— Учредитель сделал свой выбор, и я обязуюсь достойно выполнять возложенные на меня обязанности Генерального директора центра. Проведенные в ходе конкурсной процедуры многочисленные встречи с коллективом Центра позволили мне лучше понять проблемы работников, надеюсь, и сотрудникам сопоставить свои планы с планами развития науки в стране и Карелии, — заявила Ольга Бахмет.

Она отметила, что центр ждут преобразования. В новой программе развития будут учтены все рациональные предложения, высказанные в ходе избирательной кампании, заверила руководитель центра. Однако, многих сотрудников не устраивает такой финал. Уважаемого ученого по сути, вопреки мнению большинства, не только не назначили на пост гендиректора, но и понизили в должности. В соцсетях ведется полемика, комментарии в поддержку пишут не только ученые, но и обычные горожане.

— Я к науке отношения не имею. Но имею чувство справедливости. Надеюсь, вы сможете отстоять то, что коллеги выбрали вас. Ну, а в целом, не удивлён. Такие теперь времена, нужны не достойные, а лояльные. Ещё раз удачи в суде, — написали пользователи.

Напомним, что сейчас Ольга Бахмет будет исполняющей обязанности гендиректора Карельского научного центра РАН. Как рассказали «Столице на Онего» в учреждении, «все решения по дальнейшим процедурам, связанным с должностью руководителя центра, и их срокам остаются в ведении учредителя — Министерства науки и высшего образования РФ. Информации по ним нет». Хотя известно, что должность генерального директора центра выборная. Процедура проводится раз в пять лет.