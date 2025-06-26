Уволенный утром министр транспорта России Старовойт найден мертвым

Смерть только что уволенного экс-министра Романа Старовойта может быть связана с коррупционной историей.

Утром 7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Романа Старовойта с поста главы Министерства транспорта. Во второй половине дня появилась информация о том, что Старовойт найден мертвым в своем доме. Федеральные СМИ «Известия» и «Ведомости» прямо называют его смерть суицидом.

Телеграм-каналы утверждают, что на Романа Старовойта якобы дал показания экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Более того, якобы уже есть уголовные дела по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Растрата». Официально эту информацию пока не подтверждают.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. До этого он шесть лет был губернатором Курской области. В 2012–2018 годах он руководил Росавтодором, а в октябре 2018 года короткое время занимал должность замминистра транспорта.