«Было бы легче, будь мы все качками»: как скульпторы создают ледяные фигуры в мороз на набережной Петрозаводска
05 февраля, 18:32
Почему Карелия будет форпостным регионом
04 февраля, 16:20
«Карелия больше других заражена рыбатлоном»: в Беломорском округе прошли самые необычные соревнования этой зимы
03 февраля, 13:30
Увольнение Александра Крышеня с должности директора Института леса КарНЦ РАН Верховный суд счел законным
04 февраля, 09:34
Верховный суд Карелии принял решение в пользу Карельского научного центра РАН.

фото: © КарНЦ РАН

Верховный суд Карелии рассмотрел иск бывшего директора Института леса Александра Крышеня в адрес работодателя – Карельского научного центра Российской академии наук. Напомним, он требовал восстановить его на работе в качестве директора Института, а также выдвинул ряд других требований, связанных с процедурой увольнения.

На выборах гендиректора КарНЦ РАН, которые прошли 17 июня, 60% работников учреждения проголосовали именно за Александра Крышения. Ольга Бахмет, согласованная Минобрнауки, заняла второе место. Она уточнила, что выборы на должность руководителя центра многоступенчатые, кандидаты проходят многоуровневые проверки. На завершающем этапе проверка проходит по линии различных федеральных ведомств и служб. По результатам этого этапа кандидатура Александра Крышеня была отклонена. Также оказалось, что он не имеет права исполнять обязанности руководителя в организациях, подведомственных Минобрнауки России.

С этим решением Александр Крышень не согласился, посчитав, что увольнение проведено с нарушением процедуры.

Однако Верховный суд РК иск работника отклонил по всем пунктам. Действия работодателя – Карельского научного центра РАН признаны законными.

Ранее президиум Российской академии наук присудил Золотую медаль имени В. Н. Сукачёва доктору биологических наук Александру Крышеню.

