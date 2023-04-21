«Ужасная трагедия»: в райцентре Карелии полыхают несколько жилых домов (ФОТО)

По информации МЧС, погибших и пострадавших в масштабном пожаре в Медвежьегорске нет.

О пожаре в карельском городе Медвежьегорск сообщил глава местной администрации Максим Антипов.

«Ужасная трагедия сейчас происходит в Медвежьегорске. Горят несколько жилых домов по ул. Артемьева и ул. К.Маркса. Пожарные делают все возможно для предотвращения распространения огня. В срочном порядке собираем комиссию по чрезвычайным ситуациям для расселения погорельцев. Нахожусь на месте событий, буду держать вас в курсе», — написал глава администрации района.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, огнем оказались охвачены два многоквартирных дома и одна хозяйственная постройка. Общая площадь пожара составила 415 кв. метров. Огнем оказались охвачены два деревянных восьмиквартирных дома, а также две хозпостройки.

По информации МЧС, погибших и пострадавших в пожаре не было. Сигнал о пожаре поступил в районе 18.00. В тушении оказались задействованы все местные огнеборцы — 19 человек, при 8 единицах техники, а также пожарный поезд.

Как уточнил глава Минздрава Карелии, оказывается необходимая медицинская помощь,