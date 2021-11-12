Ужасы года в Карелии: тонули, травились, горели

Уходящий год в Карелии принес много трагедий, в результате которых погибли люди, в том числе, дети.

В самом начале лета сразу три семьи в Петрозаводске потеряли детей-подростков.

Вечером 11 июня на пляже в районе улицы Береговая в Петрозаводске пропали трое подростков, которые ушли купаться и не вернулись на берег. Погибли одноклассники, выпускники девятого класса школы № 38. Как рассказал их друг, один из подростков начал тонуть, а двое других попытались его спасти.

На следующий день после гибели подростков в Петрозаводске, 12 июня, страшная трагедия произошла в Медвежьегорском районе, где на озере утонула целая семья. Перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трех и шести лет.

Огненная вода стала причиной массовой гибели рабочих в Пудожском районе, где отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И еще двое скончались в Республиканской больнице имени Баранова. У всех госпитализированных было подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт. Бригадир, привезший «паленую» водку, был арестован.

Еще одна трагедия произошла в марте - на крыльце одного из офисов в доме по улице Куйбышева, 10, на человека упала глыба льда. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Руководитель управляющей компании, не убравшей ледяную глыбу с крыши дома, был арестован и отправлен под стражу. Позже суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Пока обвиняемый находился в СИЗО, у него умер отец, который не смог пережить происходящего. Настоявшим испытанием для Карелии в 2021 году стали лесные пожары. Огонь вплотную подошел к поселкам Найстенъярви, Кудама, Нелгомозеро. Зеленое богатство Карелии защищали все. Люди не спали сутками, тушили пламя подручными средствами: лили воду, копали траншеи, устраивали встречный пал. Позже специалисты подсчитали, что за период пожароопасного сезона в 2021 году на территории лесного фонда Карелии было зарегистрировано 299 лесных пожаров, расследуется 51 уголовное дело. Произошло много и других событий, из-за которых мы долго не сможем забыть уходящий год. Об этом читайте здесь.