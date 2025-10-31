«Уже год не горят фонари»: улица Беломорская в Петрозаводске погрузилась во тьму

Петрозаводчане жалуются на отсутствие освещения на улице Беломорской.

Жители Петрозаводска жалуются на длительное отсутствие освещения на улице Беломорской. Об этой проблеме они рассказали в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

— Уже целый год не горят фонари около домов на улице Беломорской, рядом детский сад, невозможно с ребёнком спокойно до дома дойти без фонарика, — написали горожане.

По их словам, обращения в администрацию карельской столицы остались без должного внимания.

— Они пишут, что не знают, к кому относятся фонари, — пояснили местные жители.

Ранее председатель Петросовета Надежда Дрейзис сообщила, что на участке от улицы Чапаева до улицы Пархоменко в Петрозаводске заменят освещение после многочисленных жалоб горожан на темноту.