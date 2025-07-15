Уже не 32°С: прогноз погоды в Карелии на 1 августа

В первый день августа будет слегка прохладней. Местами возможен дождь и гроза.

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 1 августа, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью +16,+18°С, днём +26,+28°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём по юго-западным районам местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью +13,+18°С, днем +26,+31°С.