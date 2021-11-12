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«Уже руки отваливаются»: священник в Карелии просит помочь прочистить дорогу к храму

Новости. Общество
14:47, 01 Января 2022
фото: Константин Савандер

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Священник Контсантин Савандер пробивается черз сугробы к Машезерскому храму – просит помощи в расчистке тропинки.

На своей странице в соцсети священник Константин Савандер попросил помочь расчистить тропинку к Машезерскому храму.

«Сегодня 2 часа всей семьей чистили снег у Машезерского храма... К храму "пробили" дорожку... Но если у кого-то будет желание прогуляться на природу, попав в дивный Машезерский, и зарядить свои чистейшим воздухом, а также прикоснуться к эстетике зимней дороги - "царства Деда Мороза", очень просим: захватите, пожалуйста, лопаты и помогите почистить снег у Церковного дома и к озеру», - попросил священник.

По его словам, в округе живут пожилые люди, им сугробы не преодолеть, а у самого священник «уже руки отваливаются».
15 января в храме пройдет служба.

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