Уже три школы в Карелии ушли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике превысил эпидемиологический порог на 31%.

В Карелии за прошедшую неделю, с 18 по 24 декабря, было зафиксировано 440 случаев заболевания Covid-19 и 7652 случая заболевания ОРВИ и гриппом.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Карелии выше эпидемического порога на 31%, в основном за счет возрастной группы 15 лет и старше.

В Петрозаводске за неделю было зарегистрировано 3785 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что превысило эпидемиологический порог на 18,93%.

Была приостановлена деятельность 208 классов в 37 школах республики. Полностью закрылись 3 школы в Петрозаводске.

При мониторинге были выделены вирусы Covid-19, риновирусы, вирусы парагриппа, вирусы гриппа А, в том числе H3N2.

Также в республике было зафиксировано 168 случаев заболевания внебольничными пневмониями.