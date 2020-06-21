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Ужесточены правила посещения Соловков

Новости. Общество
08:05, 22 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Анатолий Семехин
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Указ подписал врио главы Архангельской области Александр Цыбульский.

Запреты ввели с 19 июня. 

По информации правового департамента правительства области, запрещено членам экипажей и пассажирам всех судов, прибывших в морской терминал Соловки, сходить на берег, если со дня прибытия прошло меньше 14 календарных дней, пишет "29 RU".

Капитан морского порта "Онега" должен это проконтролировать. Запрет не распространяется на перевозки местных жителей по спискам на судах ООО "Судоходная компания Арктикрейд".

Министерству транспорта и АО "Аэропорт Архангельск" поручили прекратить обслуживание на посадочной площадке Соловки всех авиарейсов, кроме рейсов 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. Воздушным судам других компаний разрешат только по решению оперативного штаба.

В регионе пока под запретом бронирование номеров и размещение в гостиницах туристов.

Добраться до острова Соловецкий на теплоходе до полного снятия ограничений могут только жители архипелага. Билеты продают по спискам, которые составила сельская администрация.

Напомним, Валаам открылся для туристских групп.

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