Ужесточились правила въезда иностранных туристов в Египет

Для въезда в Египет и на курорты Красного моря с 1 сентября туристам необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 15 августа отрицательный тест на коронавирус требовался только при прибытии в Каир и другие аэропорты страны, за исключением Шарм-эль-Шейха, Хургады и Марса-Матрух. Под действие новых правил теперь попадают и россияне, прилетающие в Египет транзитом через третьи страны, в том числе через Турцию и Белоруссию.

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