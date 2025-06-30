Узиста Республиканского перинатального центра удостоили звания «Заслуженного врача Карелии»

Высокий профессионализм медика отметили в региональном Минздраве.
Врач ультразвуковой диагностики Республиканского перинатального центра имени К. А. Гуткина Кира Данилова удостоена звания «Заслуженного врача Республики Карелии», сообщили в группе учреждения.
— Кира Вадимовна одержала победу в конкурсе «Лучший медицинский работник», проводимом Министерством здравоохранения нашего региона. Это признание огромного вклада, профессионализма и преданности делу медицины! — отметили в организации.
Там также привели слова благодарности пациентов, проходивших наблюдение у награждённого специалиста.
— Самый замечательный доктор! Спасибо Вам за всё, что Вы делаете! — написали жители республики.
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