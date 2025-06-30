Узиста Республиканского перинатального центра удостоили звания «Заслуженного врача Карелии»

Высокий профессионализм медика отметили в региональном Минздраве.

Врач ультразвуковой диагностики Республиканского перинатального центра имени К. А. Гуткина Кира Данилова удостоена звания «Заслуженного врача Республики Карелии», сообщили в группе учреждения.

— Кира Вадимовна одержала победу в конкурсе «Лучший медицинский работник», проводимом Министерством здравоохранения нашего региона. Это признание огромного вклада, профессионализма и преданности делу медицины! — отметили в организации.

Там также привели слова благодарности пациентов, проходивших наблюдение у награждённого специалиста.

— Самый замечательный доктор! Спасибо Вам за всё, что Вы делаете! — написали жители республики.