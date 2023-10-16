Житель Карелии стал вице-чемпионом России по ралли

В Ленобласти завершился финал Чемпионата России по классическому ралли.

О вице-чемпионе Россиииз Карелии рассказали в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».



Так, в Выборге завершился финал Чемпионата России по классическому ралли. Двухдневная гонка проводилась по грунтовым дорогам в Выборгском и Светогорском районах Ленобласти.



В зачетном классе R3 экипаж Ильи Акимова и Александра Басманова стал вторым. Так определились вице-чемпионы России по ралли.



Илья Акимов представляет Карелию, отметили представители автомобильного спорта республики.



«Поздравляем нашего автопилота! Гордимся!» — написали в сети.





