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Житель Карелии стал вице-чемпионом России по ралли

Новости. Спорт
09:00, 17 Октября 2023
фото: © Спорт - норма жизни Карелия

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В Ленобласти завершился финал Чемпионата России по классическому ралли.

О вице-чемпионе Россиииз Карелии рассказали в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».

Так, в Выборге завершился финал Чемпионата России по классическому ралли. Двухдневная гонка проводилась по грунтовым дорогам в Выборгском и Светогорском районах Ленобласти.

В зачетном классе R3 экипаж Ильи Акимова и Александра Басманова стал вторым. Так определились вице-чемпионы России по ралли.

Илья Акимов представляет Карелию, отметили представители автомобильного спорта республики.

«Поздравляем нашего автопилота! Гордимся!» — написали в сети.


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