Житель Карелии стал вице-чемпионом России по ралли

В Ленобласти завершился финал Чемпионата России по классическому ралли.
О вице-чемпионе Россиииз Карелии рассказали в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».
Так, в Выборге завершился финал Чемпионата России по классическому ралли. Двухдневная гонка проводилась по грунтовым дорогам в Выборгском и Светогорском районах Ленобласти.
В зачетном классе R3 экипаж Ильи Акимова и Александра Басманова стал вторым. Так определились вице-чемпионы России по ралли.
Илья Акимов представляет Карелию, отметили представители автомобильного спорта республики.
«Поздравляем нашего автопилота! Гордимся!» — написали в сети.
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