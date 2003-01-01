Карельские ученые рассказали, что за неизвестное существо выловили в Белом море

Ученые КарцРАН рассказали, что ромбовидный гость, пойманный в Белом море, действительно оказался скатом.
Фотографии существа, внешне похожего на ската, 26 октября выложили в паблике «Карелия Моререкикемь» в ВК с подписью «Попался вчера в Белом море. Кто это? Неужели скат?»
В комментариях от людей было несколько предположений и единого мнения высказано не было, однако большинство склонялось к тому, что это на самом деле скат, встретиться с которым периодически можно в Белом море. Были мнения, что в Белом море скат не водится.
«Столица на Онего» обратилась к ученым из Института биологии КарНЦ РАН. Они подтвердили, что на фото скат и это не уникальный случай — в Белом море они водятся. Это мог оказаться звездчатый скат, максимальная общая длина которого составляет до 1 м, а область распространения охватывает Баренцево, Белое моря и всю северную часть Атлантического океана.
