Узнали, где сейчас в Карелии холоднее всего

В известном паблике в социальной сети опубликовали температурную карту республики.

В сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии» рассказали, где сейчас в республике холоднее всего.



«Как всегда в лидерах Ладва, Сегежа, Поросозеро и другие, кто морозился больше всех и в прошлые дни», — говорится в сообщении.



Согласно приведенной карте, ниже всего в данный момент температура воздуха в Поросозеро Суоярвского округа, - 36,1°С.



Теплее всего - на острове Валаам, - 16,7°С. Напомним, синоптики обещали сегодня в Карелии от -22 до -37°С.



