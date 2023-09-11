Узнали, где в Карелии находится культовое святилище древних богов

Мистический остров находится в Онежском озере.
В официальном паблике республики Карелия 10 сентября рассказали об одном из самых мистических и таинственных островов региона.
Как сообщили в источнике, небольшой остров Радколье находится недалеко от острова Кижи. Он представляет собой длинную и высокую скалу, поросшую кустарниками.
Многие ученые полагают, что Радколье до прихода христианства было настоящим святилищем древних богов, которым поклонялись саамы, написали в сообществе.
В паблике отметили, что всего сотню лет назад местные жители за неделю до Иванова дня устраивали здесь гуляния.
Сегодня остров — охраняемый объект культурного наследия.
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