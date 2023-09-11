Узнали, где в Карелии находится культовое святилище древних богов

Мистический остров находится в Онежском озере.

В официальном паблике республики Карелия 10 сентября рассказали об одном из самых мистических и таинственных островов региона.

Как сообщили в источнике, небольшой остров Радколье находится недалеко от острова Кижи. Он представляет собой длинную и высокую скалу, поросшую кустарниками.



Многие ученые полагают, что Радколье до прихода христианства было настоящим святилищем древних богов, которым поклонялись саамы, написали в сообществе.

В паблике отметили, что всего сотню лет назад местные жители за неделю до Иванова дня устраивали здесь гуляния.

Сегодня остров — охраняемый объект культурного наследия.