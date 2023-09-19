Узнали, где в Петрозаводске дети могут заниматься скалолазанием, пением и созданием мультфильмов

Инна Колыхматова рассказала о секциях в петрозаводском ДЮЦ.

Врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова в личном профиле 19 сентября рассказала о секциях для детей в петрозаводском ДЮЦ.

«Математические субботники и скалолазание, школьное телевидение и народное пение, волонтерство и оказание первой помощи, рисование и создание мультфильмов, а еще туризм, хореография и множество всего творческого, интересного и важного. Все это под своей крышей собрал Детско-юношеский центр Петрозаводска», — написала градоначальница.

По ее словам, ежегодно здесь занимаются без малого 4 тысячи ребят от 4 до 17 лет со всего города. На занятия на Голиковку приезжают и из Соломенного, и с Перевалки, и из других районов, рассказала врио мэра. «Надо отметить огромную работу, которую педагоги ДЮЦ ведут с особенными детьми и с теми, кому порой просто нужно поговорить», — подчеркнула Колыхматова.

Кроме того, ДЮЦ собрал под своей крышей некоммерческие организации, о которых знают не только в Карелии, но и далеко за ее пределами: юниорский союз «Дорога», «Скауты Карелии», «Центр развития добровольчества» — организации ведут огромную воспитательную работу с детьми и подростками, создают масштабные мероприятия, помогают на городских событиях, рассказала градоначальница.

Многие проекты ДЮЦ реализуются за счет привлеченных средств. В число 100 лучших проектов Фонда президентских грантов вошли «Программа поддержки школьного телевидения» и проект «Вместе к вершинам! Развитие адаптивного скалолазания в Республике Карелия».

«Осталась под большим впечатлением после посещения Детско-юношеского центра. Видно, что директор Денис Рогаткин и педагогический коллектив любят свою работу, детей и наш город. Спасибо им за это!», — написала Инна Колыхматова.