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Узнали, хватает ли в Карелии отечественных лекарств для ветклиник

Новости. Общество
16:03, 28 Апреля 2022
фото: © Pixabay

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В нашей стране существуют аналоги всех востребованных на рынке зарубежных препаратов

После введения санкций в российских ветклиниках вырос спрос на отечественные препараты: вакцины, антипаразитарные и обезболивающие. Узнали, как обстоят дела в Карелии, и какими лекарствами пользуются наши ветеринары.

Как пояснили в карельском республиканском Центре ветеринарного консультирования, отечественные вакцины и противопаразитарные препараты присутствуют на рынке в достаточном количестве и применяются специалистами организации.

«Большинство анестетиков использовались импортного происхождения, в настоящее время наше учреждение проводит активное замещение на отечественные аналоги. Закупочные цены отечественных препаратов изменились незначительно».

Для поиска необходимых лекарств российского производства недавно была запущена информационная система «Ирена».

«Наши специалисты обращаются к данной информационной системе, ее функционирование в достаточной степени эффективно», — сообщила начальник ГБУ РК «РЦВК» Оксана Зайцева.

20 апреля в первом чтении был принят проект федерального закона, который позволит ускорить процедуры регистрации отечественных препаратов для животных.

«Упрощение процедуры регистрации отечественных препаратов для ветеринарного применения будет способствовать созданию более благоприятных условий для работы ветеринарных врачей, бесперебойному обеспечению ветеринарными препаратами клиник, и, как следствие, повышению качества оказываемых услуг населению», — отметили в карельском ветеринарном центре.

По данным российского Минсельхоза, только за последние годы в стране было зарегистрировано 117 отечественных ветсредств. В совокупности более 100 российских производителей за 2021 год выпустили свыше 14 млрд доз вакцин и 170 млн единиц фармацевтических продуктов.

«В нашей стране существуют аналоги всех востребованных на рынке зарубежных препаратов, в том числе вакцин и средств диагностики для животных, а также собственные уникальные разработки. В целом ассортиментный ряд насчитывает более 1200 наименований», — сообщили в министерстве со ссылкой на заместителя министра Максима Увайдова.

Чтобы обеспечивать возросшую потребность в отечественные ветпрепаратах, Минсельхоз России совместно с профильными объединениями и подведомственными биофабриками ведет активную работу по наращиванию объемов производства.

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