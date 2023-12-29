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Узнали, из каких бутылок опасно пить горячую воду

Новости. Общество
22:00, 04 Января 2024
фото: pixabay.com / congerdesign

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Не каждая емкость подходит для горячих напитков.

Эксперт рассказал, из каких бутылок опасно пить горячую воду. Об этом пишет rg.ru.

В Российском экологическом операторе сообщили, что не все многоразовые бутылки подходят для горячих напитков. Безопасными считаются бутылки из стекла, нержавеющей стали и полипропилена (на упаковке должно быть написано PP (5)). Об этом компания сообщает в Telegram-канале.

«Если вы хотите воспользоваться не термосом, а многоразовой бутылкой — осторожно! Не каждая подходит для горячих напитков. Без опасений можно наливать горячие напитки в бутылки из стекла и нержавеющей стали», — говорится в сообщении.

Кроме того, в РЭО отмечают, что из всех пластиковых бутылок для кипятка подойдет только бутылка из PP (5) — в нее можно наливать воду до 100 градусов. Остальные от чистого кипятка деформируются или начнут выделять вредные вещества.

«Бутылка из HDPE (2) выдерживает температуру до 90 градусов. Подходит, если вы сперва заварите и разбавите напиток, а потом перельете в бутылку», — добавили в операторе.

Как отметили в РЭО, наливать горячие напитки в бутылку из LDPE (4) нельзя: этот тип пластика неустойчив к воздействию температур, и его целостность могут нарушить даже прямые солнечные лучи.

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