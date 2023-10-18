Узнали, как родители из Петрозаводска мотивируют детей хорошо учиться и помогать по дому

Родители детей школьного возраста из города приняли участие в опросе.

Как петрозаводчане мотивируют детей хорошо учиться и помогать по дому, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. Родители детей школьного возраста из города приняли участие в опросе.

Результаты показали, что каждый четвертый родитель поощряет ребенка-школьника за оценки и хорошие дела только устной похвалой, а 64% подкрепляют похвалу чем-либо из перечисленного ниже.

Например, чаще всего школьников мотивируют покупкой или разрешением того, о чем просит сам ребенок, — об этом рассказал 1 из 3 родителей (33%).

Поездками в развлекательные места поощряют детей 28% опрошенных, подарки дарит каждый пятый родитель, а 15% балуют ребенка сладостями. Каждый девятый родитель мотивирует ребенка тем, что разрешает дольше играть на приставке, девайсах или смотреть телевизор (11%). Никак не поощряют своих детей только 5% родителей.

Денежную мотивацию, чтобы стимулировать детей хорошо учиться и помогать близким, используют 13% родителей.

SuperJоb спросил родителей школьников, платят ли они деньги за каждую пятерку и четверку, полученную ребенком.

Оказалось, что подобная схема — скорее исключение. Ее практикуют только 10% родителей школьников: 6% поощряют за «4» и «5», еще 4% — только за отличную отметку.

В целом матери чуть чаще отцов мотивируют школьников вещами, о которых просит сам ребенок, либо ограничиваются только устной похвалой. Отцы щедрее на поездки, подарки, увеличенный тайминг на интернет и ТВ, а также на финансовую мотивацию.

Сговориться об оплате за каждую полученную пятерку и четверку детям также проще с отцом, чем с матерью.