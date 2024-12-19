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Узнали, как сбросить набранные за праздники килограммы: советы Минздрава

Новости. Общество
00:10, 23 Декабря 2024
фото: © Кадр из сериала «Готэм»

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В Минздраве России рассказали, как сбросить набранный за праздники вес.

За новогодние праздники можно набрать три-четыре лишних килограмма. Как от них избавиться, рассказали в телеграм-канале Минздрава России.

Советами с РБК Life поделился главный внештатный специалист ведомства по спортивной медицине Борис Поляев.

Следует вернуться к привычному рациону и восстановить режим питания и сна. Эксперт рекомендует ужинать не позднее, чем за два часа до того, как лечь спать.

Основой качественного сброса веса Борис Поляев назвал белок. Он помогает долго сохранять чувство сытости и не сорваться, чтобы перекусить чем-то вредным. Не стоит забывать и о клетчатке. Она есть в овощах, бобовых, нешлифованных крупах и зелени. Клетчатка неплохо насыщает и хорошо сказывается на работе кишечника.

В выходные эксперт советует устроить разгрузочный (а не «голодный») день. Например, можно выбрать нежирный творог и мясо с гречкой или овощами.

«Рацион калорийностью не более 1500 ккал в день поможет организму максимально комфортно перестроиться от новогодних застолий к сбалансированному питанию», — уточняют в Минздраве.

Недосып — в числе «лучших друзей» переедания. Невыспавшийся компенсирует упадок сил едой. В посте напомнили, что во время сна вырабатываются два важных при похудении гормона — грелин и лептин. Первый «отвечает за контроль над аппетитом», а второй — за регуляцию чувства насыщения.

Еще один совет — восстановить водный режим. Вода хорошо влияет на обмен веществ. К тому же иногда «приступы аппетита» вызываются жаждой, а не голодом. Норма — 30 мл жидкости на 1 кг веса в день.

Борис Поляев рекомендует больше двигаться. После работы, например, можно прогуляться, сходить на каток или покататься на лыжах.

«В течение дня вставайте на 10 минут раньше, чтобы сделать простой комплекс из упражнений, который поможет разгрузить шею, спину и поясницу», — добавили в Минздраве.

Физическую нагрузку следует вводить постепенно. При возможности можно посещать тренажерный зал, заниматься йогой или плавать. Пользу принесет и обычная ходьба.

Ранее в беседе с РБК Life психоаналитический психотерапевт Мария Игнатьева объяснила, как проще вернуться к работе после новогодних каникул. Эксперт посоветовала не перегружаться в первые рабочие дни и попытаться сохранить впечатления от отдыха. Можно устроить неформальную встречу с коллегами, рассказать о каникулах и планах на будущее.

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