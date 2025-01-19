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Узнали, как ученые следят за перемещениями северных оленей в Карелии

Новости. Общество
18:00, 22 Января 2025
фото: © КарНЦ РАН / VK

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Исследование миграций лесного северного оленя ведется в Карелии.

Ученые в Карелии ведут наблюдение за перемещениями лесного северного оленя, занесенного в Красную книгу РФ, с помощью спутниковых ошейников и фотоловушек. Исследование, о котором сообщили в группе КарНЦ РАН, направлено на изучение состояния популяции и разработку мер по ее сохранению.

Уточняется, что наблюдения ведутся за тремя самками (важенками) кухмо-каменноозерской группировки, обитающей на приграничной с Финляндией территории. Эта группировка является трансграничной, и олени сезонно пересекают российско-финляндскую границу. Летом ученые отловили трех животных и надели на них GPS-ошейники, с которых сейчас поступают данные о перемещениях. Выяснилось, что две важенки после гона ушли в Финляндию, а одна осталась в России и переместилась на северо-восток.

«С помощью ошейников мы получаем детальную информацию о перемещениях животных, можем выявить их предпочтения и, соответственно, влияние факторов, например, воздействия лесного хозяйства, на использование ими пространства. Как влияют огромные пространства рубок на ограничение перемещений? В результате наблюдений мы поймем, пользуется ли олень этими территориями или они становятся полностью непригодными для него, что естественно влияет на благополучие группировок», — пояснил руководитель исследования, старший научный сотрудник Института биологии КарНЦ РАН Данила Панченко.

Исследование, поддержанное компанией «Северсталь», проводится на территориях Костомукшского заповедника и Калевальского национального парка и прилегающих территориях. Помимо спутниковых ошейников, используются фотоловушки, позволяющие получить информацию о возрастной структуре группировки и численности животных. По данным ученых, на российской стороне перемещается около 200 животных, а общая численность лесного северного оленя в Карелии не превышает двух тысяч особей.

Ранее аналогичное исследование проводилось для топозерской группировки на севере Карелии, результаты которого были опубликованы в «Зоологическом журнале», подчеркнули в КарНЦ. Были определены размеры и форма участков обитания оленей, выявлены особенности освоения ими пространства. Также было установлено, что летние пастбища остаются неизменными, а зимние могут меняться и находиться на большом удалении от прошлогодних.

Исследования показали, что трасса Р-21 «Кола» ограничивает перемещения оленей, а высокая интенсивность движения и браконьерство создают серьезную угрозу для их жизни. В 2019–2023 годах в ДТП на этой трассе погибло 8 особей.

Ученые подчеркивают необходимость создания сети особо охраняемых природных территорий для сохранения вида и отмечают, что в последние годы в Карелии подготовлены обоснования для создания пяти заказников.

В рамках проекта, поддержанного РНФ (№ 24-24-00420), также изучаются генетические особенности группировки. Результаты работы помогут разработать меры по минимизации негативного воздействия человека и сохранению популяции лесного северного оленя.

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