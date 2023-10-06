Узнали, какие марки автомашин выбирают россияне

В Москве самой популярной машиной стал автомобиль Skoda Octavia, а в Санкт-Петербурге предпочтение отдавали Ford Focus. Российская Lada была самой востребованной маркой у жителей Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и Перми.

Из-за популярности российской марки в некоторых городах средняя стоимость новых автомобилей оказалась ниже подержанных. Это произошло в Нижнем Новгороде и Самаре.

В середине сентября главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что на российском рынке образовался дефицит автомобилей и наличие китайских аналогов проблему не решает. По его словам, в стране практически не осталось приличных подержанных машин, так как их уже раскупили. В связи с этим за последние месяцы предложение на вторичном рынке упало на 20%.

Позже вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Регнум» подчеркнул, что на российском автомобильном рынке сложилась тяжелая ситуация, поскольку цены на автомобили растут, а у покупателей наблюдается дефицит средств.

Российские дилеры спрогнозировали рост цен на отечественные легковые автомобили. Речь идёт о подорожании новых машин. Ожидается, что за 2023 год рост цен составит 30%. По словам экспертов, к повышению привело ослабление курса рубля и то, что подняли утильсбор, сообщает информагентство.