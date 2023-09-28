Узнали, когда получат пенсии и социальные выплаты жители Карелии в октябре

В СФР Карелии рассказали о графике выплат.

В сообществе Социального фонда Карелии опубликовали график выплаты пенсий и социальных выплат в октябре.

За сентябрь 2023 года 3 октября будут перечислены следующие пособия и выплаты:



— единое пособие;

— ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от 0 до 3 лет;

— ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет (включительно);

— ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;

— ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет;

— иные пособия, переданные в СФР от органов соцзащиты Карелии.



Выплата ежемесячного пособия из материнского капитала на ребенка до 3 лет за сентябрь 2023 года будет произведена 5 октября 2023 года, сообщили в источнике.