Узнали, когда получат пенсии и социальные выплаты жители Карелии в октябре

В СФР Карелии рассказали о графике выплат.
В сообществе Социального фонда Карелии опубликовали график выплаты пенсий и социальных выплат в октябре.
За сентябрь 2023 года 3 октября будут перечислены следующие пособия и выплаты:
— единое пособие;
— ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от 0 до 3 лет;
— ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет (включительно);
— ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
— ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет;
— иные пособия, переданные в СФР от органов соцзащиты Карелии.
Выплата ежемесячного пособия из материнского капитала на ребенка до 3 лет за сентябрь 2023 года будет произведена 5 октября 2023 года, сообщили в источнике.
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