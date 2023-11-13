Узнали, когда Карелия простится с заслуженным работником культуры Виктором Ершовым

Прощание с известным в республике ученым и краеведом состоится в эту среду.

Как стало известно «Столице на Онего», прощание с известным в Карелии ученым и краеведом Виктором Петровичем Ершовым состоится в среду, 15 ноября, с 13.00 до 14.00 в траурном зале на улице Вольной.



Напомним, Виктор Ершов скончался в пятницу, 10 ноября. Умер известный преподаватель, кандидат педагогических наук, доцент, краевед, коллекционер, основатель Медвежьегорского краеведческого музея.