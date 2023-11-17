Узнали, куда можно сообщить о свалках и захламленных контейнерных площадках в Карелии

Карельское учреждение принимает жалобы на несвоевременный вывоз мусора.

«Карелприрода» принимает жалобы на несвоевременный вывоз мусора, сообщили в паблике учреждения, куда можно доложить о захламленности, переполнении контейнерных площадок и незаконных свалках.



Обращения принимаются по телефону +7 (8142) 78-56-31 и по электронной почте, а также через сообщения в соцсети.





Как отметила руководитель ГКУ РК «Карелприрода» Юлия Манохова, информацию по содержанию контейнерных площадок, их своевременной уборке и поддержанию порядка учреждение запрашивает у балансодержателя каждой конкретной контейнерной площадки, поэтому важно всегда указывать полный адрес КП.





График вывоза смешанных отходов из темных контейнеров для твердых коммунальных отходов, вторсырья из желтых контейнеров для раздельно собранных отходов и навалов крупногабаритных отходов необходимо уточнять у ответственного за обращение с ТКО — регионального оператора «Карельский экологический оператор».



ООО «КЭО» также принимает обращения напрямую по телефону

+7 (8142) 79-82-86 и в личные сообщения.