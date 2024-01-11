В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
Новое
Сегодня 15:42
Узнали подробности утренней трагедии в петрозаводском троллейбусе
Сегодня 11:40
На ведущей в Карелию трассе произошло массовое ДТП
11.01.2024 18:20

Узнали подробности утренней трагедии в петрозаводском троллейбусе

Новости. Происшествия
11:40, 12 Января 2024
фото: © Наталья Колокольникова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Утром 12 января в троллейбусе на Лесном проспекте умер пожилой мужчина.

Информация о смерти пассажира поступила в полицию примерно в 07.20. Как нам сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, личность пожилого человека устанавливают, криминальной составляющей нет. 

Напомним, утром 12 января бригаду скорой помощи вызвали на остановку общественного транспорта на Лесном проспекте, недалеко от Чапаева.

Как «Столице на Онего» рассказали в республиканской больнице скорой и экстренной медпомощи (бывшая БСМП), неотложку вызвали к умирающему пациенту.








Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.01.2024, 10:21
Финляндия продолжает пропускать через свою территорию ядерное топливо из России
09.01.2024, 15:50
Власти Финляндии приняли решение по ситуации на границе с Россией
08.01.2024, 10:45
Известный бизнесмен отправился на зимнюю рыбалку в дикий мороз
11.01.2024, 13:52
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
09.01.2024, 10:02
Известный продуктовый магазин закрылся в центре Петрозаводска
10.01.2024, 16:50
Трое жителей Карелии стали миллионерами

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.