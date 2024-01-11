Узнали подробности утренней трагедии в петрозаводском троллейбусе

Утром 12 января в троллейбусе на Лесном проспекте умер пожилой мужчина.

Информация о смерти пассажира поступила в полицию примерно в 07.20. Как нам сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, личность пожилого человека устанавливают, криминальной составляющей нет.



Напомним, утром 12 января бригаду скорой помощи вызвали на остановку общественного транспорта на Лесном проспекте, недалеко от Чапаева.



Как «Столице на Онего» рассказали в республиканской больнице скорой и экстренной медпомощи (бывшая БСМП), неотложку вызвали к умирающему пациенту.

















