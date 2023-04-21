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Узнали, сколько стоила самая дорогая шуба в первом полугодии 2023 года

Новости. Общество
12:32, 11 Июля 2023
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Покупка меховых изделий летом далеко не всегда выгодна модницам.

Многие считают, что покупать шубу лучше всего летом, поскольку так будет дешевле. Однако, по информации Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак», меха на зиму надо было покупать в марте. Тогда средневзвешенная цена была 46 тысяч рублей, а уже в июне — 60 тысяч. Кстати по сравнению с первым полугодием прошлого года шубы подешевели на 7%.

За сколько была продана пока самая дорогая шуба 2023 года, и какие меха пользуются сейчас спросом, знает проект «Жизнь и кошелек».

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