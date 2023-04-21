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Узнали, сколько стоит обучение в академии госслужбы РАНХиГС

Новости. Общество
11:33, 22 Июня 2023
фото: © vuzopedia.ru

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Наши коллеги отметили, что госуправление и эффективное госуправление – это разные специальности.

Карельский филиал академии госслужбы (РАНХиГС) начал принимать документы абитуриентов, желающих получить образование.

Как и в других государственных вузах, здесь можно получить профессию за государственный счет, на бюджетном месте. Также можно пройти обучение за деньги.

Стоимость на очной форме зависит от количества баллов, набранных поступающим на ЕГЭ: 141 балл или больше – выйдет подешевле, 140 баллов и меньше – раскошеливайся побольше.

Также абитуриенты могут за деньги учиться и заочно. Есть комбинированная форма обучения – очно-заочная. На последней, в частности, есть две специальности «Государственное и муниципальное управление» и «Эффективное государственное и муниципальное управление».

Цены на обучение знает проект «Жизнь и кошелек».

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