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Узнали, сколько стоит обучение в колледжах и техникумах Петрозаводска

Новости. Общество
11:10, 06 Июля 2023
фото: © Петрозаводский автотранспортный техникум

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Средне-специальные пользуется популярностью и спросом.

Совсем недавно стартовала вступительная кампания в средне-специальные и высшие учебные заведения. У вчерашних школьников и их родителей еще есть время сделать выбор.
Многие молодые люди сегодня предпочитают вначале получить рабочую профессию, а уже потом продолжать обучение в ВУЗе. Такой практический подход обоснован принципом: на кусок хлеба всегда заработаешь.

Проект «Жизнь и кошелек» изучил цены в колледжах и техникумах Петрозаводска, ведь не всем достанется бюджетное место.

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