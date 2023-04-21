Узнали, сколько стоит обучение в колледжах и техникумах Петрозаводска

Средне-специальные пользуется популярностью и спросом.

Совсем недавно стартовала вступительная кампания в средне-специальные и высшие учебные заведения. У вчерашних школьников и их родителей еще есть время сделать выбор.

Многие молодые люди сегодня предпочитают вначале получить рабочую профессию, а уже потом продолжать обучение в ВУЗе. Такой практический подход обоснован принципом: на кусок хлеба всегда заработаешь.

Проект «Жизнь и кошелек» изучил цены в колледжах и техникумах Петрозаводска, ведь не всем достанется бюджетное место.