Узнали, сколько стоит вызвать Дед Мороза и Снегурочку

В погоне за дешевизной можно испортить праздник.

Чтобы Дед Мороз позвонил в вашу дверь и устроил детям праздник, надо чтобы взрослые нашли волшебника, договорились с ним и оплатили его услуги, хотя бы внесли аванс.

Задача это не простая, но с ее решением тянуть совсем нельзя. Дед Морозы и Снегурочки активно начали напоминать о себе и принимать заказы уже во второй половине ноября. Кроме того, чем ближе Новый год, тем дороже становится поздравление детей сказочными героями.

Сколько берут аниматоры в этом сезоне, знает проект «Жизнь и кошелек».