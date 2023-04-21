Узнали состояние шестилетнего ребенка, выпавшего из окна на третьем этаже в Петрозаводске

В четверг, 29 июня, из окна квартиры на третьем этаже дома на улице Мичуринской выпала девочка 2017 года рождения.
Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе Минздрава Карелии, девочка поступила в реанимацию детской республиканской больницы в тяжелом состоянии.
Напомним, в четверг, 29 июня, из окна квартиры на третьем этаже в доме на улице Мичуринской в Петрозаводске выпала девочка 2017 года рождения.
Ребенка доставили в ДРБ с кататравмой. Оказывается необходимая медицинская помощь.
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